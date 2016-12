Agricultores Federados Argentinos (AFA) fichó un terreno de 100 hectáreas frente al río Paraná en el Gran Rosario adonde proyecta levantar un puerto cerealero, a esta altura un anhelo que coronaría la activa política de agregado de valor que encaró la cooperativa y que tuvo un punto fuerte al inaugurar un molino harinero de u$s25M en San Martín de la Escobas.

Se trata de una franja costera que está ubicada en Alvear entre el complejo industrial aceitero que Cargill tiene en Villa Gobernador Gálvez y el puerto que también Cargill tiene en Alvear y que perteneció a Productos Sudaméricanos. Es un terreno propiedad del Estado Nacional.

Si bien las tratativas formales empezaron en la gestión de Cristina Fernández, el envión certero para la concreción lo obtuvieron de la nueva administración. En efecto, la conducción de AFA le presentó semanas atrás el proyecto al presiente Mauricio Macri, quién manifestó todo su apoyo y le encomendó al ministro de Agricultura, Ricardo Buryaile, que allane todo el camino burocrático. De hecho, en estas semanas habrá nuevos contactos. No obstante, como el trámite administrativo es bien largo en AFA se cuidan de no entusiasmar mucho a propios y extraños.

Toda la ingeniería burocrática está en formación armarse, pero la concesión del predio sería a más de 90 años y prorrogable. AFA encararía, además del canon, obras de infraestructura y servicios. La cooperativa tiene el proyecto de puerto bajo el brazo (y el estudio de factibilidad técnica) y piensa financiarlo recurriendo también a fondos del exterior.

En rigor, AFA no necesita las 100 sino 68 (las que están sobre la costa más accesos) en las que montaría silos y un puerto cerealero moderno y de alta productividad. Incluso, hasta hay conversaciones con Cargill para montar una cinta transportadora de los silos (que sería lo primero a levantar) hacia el puerto de la estadounidense mientras la cooperativa levanta su propio muelle. En el master plan, para el largo plazo también proyectan industrializar soja allí ya que su aceitera de Los Cardos les quedó lejos de la zona de puertos y centros masivos de consumo interno.

En su puerto, AFA canalizará la exportación propia de granos pero sobre todo también trabajarían para terceros ya que el volumen de sus ventas al exterior quedaría chico frente a la magnitud operativa del muelle que proyectan, con una inversión que no baja hoy de los u$s20M solo en el muelle sin contar el resto de la infraestructura y los servicios necesarios. No es casual que AFA quiera sumar silos: mueven 6 M de toneladas al año, pero pueden almacenar 3 M. Y cómo saben que para defender el precio la mejor estrategia es no desprenderse de la mercadería, quieren seguir sumando capacidad para retenerla.

Tras perder la unidad que operaban en Puerto Rosario, volver a tener un puerto propio se convirtió en el anhelo de la cooperativa y en los últimos diez años exploraron muchas alternativas. Hasta negociaron con el dueño de uno de los últimos terrenos privados costeros en Timbués, pero no hubo entendimiento por los altos precios que le ponían y por eso prefirieron apuntar todos los cañones a Alvear.

“Tenemos el proyecto y el estudio de factibilidad para el muelle. Proyectamos hacer inversión de agregado de valor. Tener la molienda de soja pegada, porque tenerla como ahora en Los Cardos, a 120 kilómetros de los puertos, nos es competitivo. Por el contrario, el proyecto que tenemos de otro molino harinero no sería parte de este complejo, porque lo proyectamos para la zona sur de Santa Fe o norte de Buenos Aires”, sostuvo Raul Mariani, titular de AFA.

Fuente: En Foco XXI – Punto Biz