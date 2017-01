La novela por el salvataje de la fábrica de cosechadoras de Firmat, Vassalli, no cerró su último capítulo aún. Al día de hoy el convenio entre los nuevos propietarios y el Banco Nación no ha sido rubricado por la cúpula de la entidad financiera. “No está firmado aún, tenemos que volver a encaminarlo”, confiaron a este medio fuentes del Banco.

Cabe recordar que, a raíz de una serie de contratos de exportación incumplidos por parte de Venezuela, la empresa de Firmat se vio envuelta en una deuda difícil de afrontar, que asciende a unos $ 240 millones. De acuerdo a lo informado meses atrás, el acuerdo con los 4 concesionarios supone una refinanciación del pasivo a 10 años, al 15%. Justamente, el plazo y el interés de la deuda fue lo que demoró la negociación, pese a que siempre existió buena voluntad para salvar a la fábrica.

Pero, de acuerdo a lo informado en las últimas horas, las garantías presentadas por los empresarios no cerraron en el Directorio del Banco, dado el monto de la deuda, por lo que el acuerdo no fue ratificado. No obstante, las fuentes de la entidad recalcaron: “Todavía estamos en carrera para alcanzar una solución”. En ese sentido, no descartan apelar a hipotecas de la fábrica o máquinas en prenda flotante como eventuales garantías.

Por el momento, el tema ya llegó a oídos del flamante presidente del Nación, Javier González Fraga, quien ayer participó ayer al mediodía de la primera reunión de Directorio, aunque no como presidente, ya que todavía no fue nombrado oficialmente. La reunión la presidió Enrique Szewach, actual vicepresidente, pero, de todas maneras, González Fraga aprovechó para comunicar algunos de los lineamientos de trabajo que intentará poner en marcha una vez investido en el cargo. Y concretamente, sobre Vassalli, las fuentes apuntaron: “El nuevo presidente va a tomar participación en el tema (…) Le va a buscar una solución”.

Las cuatro firmas que se calzaron la deuda de la fábrica y adquirieron el paquete mayoritario de la misma son: Girolami S.A. (de Isla Verde), Aníbal Barbero (de Río Cuarto), Gastón Aguirre (de Mandrile y Aguirre S.A., de Arrecifes, Buenos Aires) y Nicola Hermanos, de Berrotarán.

Por otra parte, en la reunión de Directorio también se abordó la implementación de una posible línea de crédito para la construcción de vivienda propia y, además, se le comunicó al nuevo titular de la entidad la inauguración de la sede en Las Parejas, que será el 13 de marzo próximo.

Luego, González Fraga almorzó con el titular del Banco Central, Federico Sturzeggener, con quien, meses atrás, había esgrimido algunas diferencias respecto a la tasa de interés, al considerarla alta.

Fuente: En Foco XXI – On24