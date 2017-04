El presidente de la Mesa de Productores Lecheros de Santa Fe (MEPROLSAFE), Marcelo Aimaro, consideró que la caída de producción láctea va a consolidarse en el tiempo si no existe una decisión política de ordenar, con regulaciones y consensos sectoriales, a toda la cadena láctea.

“Nos dicen que se recuperó el precio, porque ahora se paga algo más de cinco pesos el litro. Pero la realidad es que con la caída de producción que tenemos en la mayoría de las cuencas, no podemos levantar cabeza”, señaló. “No tenemos política lechera”, sintetizó, al tiempo que acusó al Gobierno nacional de una “inacción total” desde las áreas específicas.

El dirigente se refirió a la crítica situación provocada por los excesos hídricos, los daños en la infraestructura de caminos y en los propios campos dedicados a la ganadería lechera, y la baja rentabilidad del sector, que se tradujo en la desaparición de tambos, que el propio Aimaro estimó en más de medio millar sólo en la provincia de Santa Fe y en el último año.

“En la mayoría de las cuencas lecheras la situación es complicada y no solamente por el clima. Hay zonas anegadas, muchas complicaciones en distintas localidades, donde hay problemas de caminos, anegamientos de caminos y todo ese tipo de problemas. Esto se registra en los departamentos Castellanos, San Martín y San Cristóbal”, señaló Aimaro.

-Algunos especialistas hablan de una recuperación de precios alentadora. ¿Cómo ven desde MEPROLSAFE la coyuntura actual?

– El problema de la rentabilidad es muy grande. La realidad es que los especialistas dicen que se recuperó el precio, pero nosotros sabemos que no se cubren los costos. El problema climático, de temperaturas, de lluvias, provocó un desplome muy grande de la producción. Más allá de los precios la realidad es que los productores no podemos levantar cabeza. Si la situación no cambia, lamentablemente seguiremos desapareciendo.

-¿Tienen una estimación de cuántos tambos se han perdido en los últimos meses?



– En el último año se han perdido más de mil tambos en el país. En la provincia de Santa Fe tenemos entre 500 y 600 tambos que han dejado de existir, ya no funcionan.

-¿Esto es consecuencia: del clima y la situación económica del sector, tomadas ambas particularidades como un combo mortal?

– El problema principal es que no tenemos política lechera. No desde ahora, sino desde hace muchos años. Los productores lo venimos reclamando: tenemos que reordenar la cadena. El dinero está dentro de la cadena, lo decimos todos los que nos sentamos, todos coincidimos en que la plata para que la cadena sea rentable para todos está dentro de la misma cadena. Todos coincidimos en eso, menos un sector, que es la comercialización, a la que nunca podemos sentar a la mesa, y que es la que se está llevando la parte principal, el 33% de todo. Lamentablemente si no ordenamos esto, el productor seguirá desapareciendo, porque es el que se queda con la porción menor de la torta y es el que más está arriesgando.

– ¿Qué está haciendo el Gobierno nacional en esta materia, desde el Ministerio de Agroindustria y desde la Subsecretaría de Lechería?

– La relación es buena. Nos reunimos, hablamos, pero el problema es que hay una inacción total. No se ha hecho nada en materia de política lechera, nada importante, no se ha ordenado nada dentro del sector. Solamente sabemos de algunos estudios que se han hecho, pero en la realidad es que no se ha corregido nada de lo que venía ocurriendo anteriormente, que es el hecho de que el productor no tiene rentabilidad. Insisto: dentro de la cadena, hay un sector que se está llevando el dinero. El último estudio dentro de la cadena indica que el sector comercial se queda con el 33% de la torta lechera; la industria se lleva el 31% y el productor no llega a tener un 20% de participación, ya que el resto se lo lleva el Estado a través de los impuestos. Lamentablemente el que más pone en juego es el que menos se lleva. Y está demostrado el resultado: no solo tenemos problemas los productores, sino que ahora lo tienen las industrias, porque no tienen materia prima.

-¿Ven alguna luz al final del túnel?

– El camino a seguir es ordenar esto, devolverle al productor la rentabilidad. Si se le devuelve la rentabilidad al tambero, va a apostar a seguir haciendo leche.

– ¿Cómo se le devuelve rentabilidad?

– Sencillo, con buen precio. El productor debe recibir un precio que esté relacionado directamente con el precio del producto en góndola. El mercado interno sigue traccionando y permitiría pagar buenos precios al tambero. Lamentablemente al productor cada vez le llega menos, por eso hay menos leche. No lo digo yo, lo dicen las estadísticas. Santa Fe producía entre 8 y 9 millones de litros diarios, pero hoy apenas si llegamos a 5 millones. Dicen que desapareció el 12,7% de la leche del país, pero creo que es mucho más lo que se ha perdido. Si esto no cambia, vamos a seguir desapareciendo los productores y va a faltar leche. Esto está clarísimo: no hay rentabilidad, no hay caminos para sacar la leche, se inundan los campos, entonces los tamberos salen del sistema. Y no los tamberos se van muchos puestos de trabajo de los campos y de la industria.

-¿Cómo está viviendo la situación de SanCor?

– Con mucha preocupación, como todos los productores. Lo digo no solamente como tambero, sino como presidente de la entidad. Desde MEPROLSAFE entendemos que esto no solamente arrastra a muchos trabajadores de la industria, sino a muchos productores. Afecta a todo lo que significa SanCor como cooperativa más importante del país, reconocida a nivel mundial. Este problema es muy grave y debe intervenir el estado nacional, poniendo los condicionamientos que haya que poner, pero no se puede dar el lujo nadie de que SanCor se caiga.

Fuente: En Foco XXI – Castellanos

