Según el Observatorio de la Cadena Láctea, podría haber una sobre oferta por el vuelco al mercado interno de los productos que las exportadoras no están pudiendo vender en el exterior. Algunas cuencas y fábricas han tenido aumentos de producción entre el 8% y el 10% con respecto al mes anterior.

El último informe mensual del Observatorio de la Cadena Láctea Argentina (OCLA), correspondiente a junio, las pymes lácteas podrían sufrir una sobre oferta de materia prima en la primavera, producto de la dificultad para colocar parte de su producción en el mercado exterior.

Tras mencionar que la mejora climática ha recompuesto la provisión de leche cruda, el reporte indica que el sector pyme con capacidad de exportación actualmente tiene dificultades para colocar los volúmenes normales en el mercado externo con alguna rentabilidad, volcando esos litros al mercado interno, principalmente en la forma de queso cremoso, existiendo ofertas en varias cadenas de supermercados entre $100 y $110 el kg.

“Es preocupante pensar qué pasara en la primavera si los volúmenes estacionales no se pueden colocar en el mercado externo”, advirtió el OCLA. Y precisó que Brasil, “el único mercado significativo”, ha disminuido todos los precios de compra. Por la Leche en Polvo Entera, que pagaba entre u$s 3.400 y 3.500 por tonelada, ahora ofrece 3.100 U$S; mientras el suero bajó de u$s1.100 bajo a u$s 1.000 la tonelada; y el queso muzarella, que se colocaba a u$s4.200 hoy no supera los 4.000 US$. “Todos estos últimos datos hacen prever una primavera complicada”.

El hueco de SanCor

Esto se combina con la mejora de las condiciones climáticas de casi todas las cuencas, que han sido favorables en el otoño. Situación que permitió una recuperación del estado de las pasturas, el lento drenaje de los excedentes pluviales, una mejora del estado de las vacas y una lenta reconstrucción de la infraestructura de caminos, tanto la predial como la extrapredial. “Esto ha permitido a su vez una recuperación de los volúmenes producidos que de a poco se van incrementado”, indicó el informe de junio. Los cálculos del OCLA indican que algunas cuencas y fábricas han tenido aumentos de producción entre el 8% y el 10% con respecto al mes anterior, ayudados por el clima benigno de las últimas semanas.

“Se nota un cauto optimismo por parte de los tamberos, que con los precios actuales están pudiendo reducir deudas y encarar algunas inversiones en recuperación de pasturas y mejoras en la suplementación”, agregó el organismo. Pero aclaró que en el sector industrial las ventas “están más pesadas y está comenzando a dificultarse la colocación de estos volúmenes adicionales de producción”. Así, “los stocks están subiendo lentamente”, partiendo de niveles muy bajos, al mismo tiempo que “se han recuperado los niveles de masa congelada, normalizándose el abastecimiento a los muzareleros”.

En el sector comercial, en tanto, “se nota gran dinamismo y movimiento” a causa de la salida de SanCor del mercado. “La reducción importante de los volúmenes entregados por la segunda industria en tamaño del país, ha llevado a muchos clientes a buscar proveedores alternativos”, indicó el trabajo. Y precisó que “se nota un gran incremento de consultas de cotización y provisión”, que sin embargo “no siempre se concretan”, ya sea por lo alto de los volúmenes solicitados, por dificultades de logística/distribución o por la imposibilidad de incrementar la producción para atender esta importante demanda insatisfecha.

Aporte solidario, la buena nueva

La buena noticia del último mes y medio, consigna el OCLA, ha sido el acuerdo entre el CIL, APYMEL y ATILRA referido al aporte extraordinario. Para el sector Pyme no solo se logro reducir el aporte a 750 pesos fijos hasta diciembre del 2017 sino que se condonaron todas las deudas acumuladas, incluyendo las judicializadas. “Esto ha representado un gran alivio para todas las empresas y la eliminación de una fuente de extrema incertidumbre”, afirman.

Simultaneamente se acordó abrir una discusión para modernizar y actualizar el convenio colectivo como forma de mejorar la competitividad del sector industrial. “Actualmente se está llevando adelante este debate, que esperemos llegue a buen puerto”.

