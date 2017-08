Scorti enfatizó que “después del cambio de gobierno venimos muy preocupados por las importaciones no solamente ahora de Estados Unidos, nos vienen afectando las de Brasil y Dinamarca. Y ahora esto es una bomba que nos ha explotado en el sector, ya teníamos problemas con esos dos países, ahora con este gigante productivo… y además, la actividad está muy afectada por los grandes costos después de la devaluación, quita de retenciones. Y con este último mazazo de la importación te imaginás cómo está el sector”. En el mismo sentido, el productor de la localidad de Nelson agregó el brutal efecto del tarifazo: “para que te des una idea, hace 2 años atrás pagábamos 9 mil pesos de luz y ahora estamos en 30 mil pesos. Yo lo he charlado en reuniones que hemos tenido en el Ministerio de Agricultura de la provincia y es entendible porque a ellos le han trasladado el precio de las grandes empresas y bueno, tienen que transferirlo, no tiene solución”. En este contexto, el empresario recordó que “hace 12 años que estamos; empezamos con 5 madres en el 2005, mi hijo empezó aprendiendo y en 10 años, hasta el 2015, hemos crecido en una forma terrible porque no había tanta importación, había que buscarle la vuelta a los granos y se hizo valor agregado”. Al respecto, añadió que “eso es lo que no entienden algunos productores de todos los sectores, que si vos tenés la materia prima, tenés que agregarle valor, no mandarlo a puerto, porque vos les mandás los granos a los países que nosotros le exportamos y después de ahí te mandan cerdo”. Además, Scorti señaló que tienen “un local sobre la Ruta 11, KM 513, pasando Nelson, para sacarle más valor agregado porque queremos vender toda nuestra producción. Después estamos integrados a un frigorífico de Santa Fe, ‘Don Juan’, al que le vendemos la producción también”. “Y eso que nosotros empezamos con un microemprendimiento familiar tenemos 8 hectáreas nada más y no tenemos campo. Te imaginás si tendríamos 50 has de campo, que tenemos la materia prima, imaginate la rentabilidad que hubiésemos tenido en los últimos años”, amplió. Luego, el emprendedor de Nelson destacó que “al cabo de 10 años, nosotros terminamos en el 2015 con 170, 180 madres, trabajando y porque hubo políticas de incentivo a sacar valor agregado, nosotros encontramos la veta y hubo una política para eso, que algunos no entienden incluso colegas… y la eficiencia que no te la va a solucionar ningún gobierno”. Con relación a los puestos de trabajo en riesgo, Scorti detalló que tienen empleado a “un matrimonio, que inclusive le damos incentivos porque con su sueldo no puede vivir una persona. Son 8800 pesos, una explotación total”. Y se lamentó: “también teníamos personas que las contratábamos a la tarde para que corten el pasto, pintaban, algunos albañiles. Todo eso se tuvo que ir eliminando lamentablemente por los costos. Teníamos, 10, 12 personas de promedio y se ha complicado, estamos muy preocupados”. Fuente: En Foco XXI – Solar de Radio