En 2017 se declararon importaciones de 810 cosechadoras a un valor promedio de 170.200 dólares versus 197 equipos a un precio medio de 152.500 dólares en 2016. La eliminación de las retenciones instrumentada desde 2016 –salvo en el caso de la soja– junto con una apreciación cambiaria sostenida generaron una oportunidad para cambiar granos por activos dolarizados.

La mayor parte de las unidades importadas que ingresaron al mercado argentino el año pasado –según datos aduaneros– provinieron de Brasil (713), seguidas por Alemania (86), España (5), Italia (3), Austria (2) y EE.UU. (1).

Entre las últimas declaraciones de importaciones realizadas por la filial local de CNH se encuentran los modelos New Holland CS6090 por 131.607 dólares, New Holland TC5090 por 93.405 dólares, New HollandCR 6.80 por 179.519 y 188.469 dólares, New Holland CR 5.85 por 160.611 dólares, New Holland CR 8.90 por 214.944 y 258.060 dólares, CASE IH 6130 por 172.720 dólares, CASE IH 4130 por 141.856 dólares y CASE IH 7230 por 244.876 dólares.

Las declaraciones de importaciones correspondientes a la filial local de alemana Claas son los modelos Tucano 560 por 136.529 y 146.024 dólares, Tucano 570 por 142.096 y 153.846 dólares, Lexion 760 por 191.567, 261.366 y 271.567 dólares y Lexion 780 por 323.521 dólares.

En lo que respecta a la filial local de la estadounidense AGCO, los últimos ingresos corresponden a los modelos Massey Ferguson 6690 por 126.115 dólares, Massey Ferguson 9795 por 227.487 y 233.640 dólares, Massey Ferguson 9695 por 234.067 dólares, Challenger 540Cpor 225.141 dólares y Challenger 560C por 233.573 dólares.

En cuanto a la filial local de John Deere, en las últimas semanas se declararon importaciones del modelo S550 por un valor de ingreso de 172.298, 178.247, 182.481 y 188.831 dólares.

Las cosechadoras que ingresan al mercado argentino deben abonar un derecho de importación del 14%, al cual, para llegar al valor final, se adicionan los impuestos, costos logísticos y el margen de utilidad del distribuidor.

