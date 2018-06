Las autoridades municipales de Venado Tuerto vienen mostrando su preocupación por los incrementos tarifarios de gas y luz, a los que el intendente José Freyre consideró “impagables” y lo llevaron a pedir una respuesta urgente al gobierno nacional.

El mandatario se mostró además preocupado por los despidos en dos empresas emblemáticas de la ciudad, el cierre de comercios y el crecimiento de la demanda social como consecuencia de la escasez de “changas”, los tarifazos y el aumento del costo de vida por la inflación.

“Esto está afectando muchísimo a las familias trabajadoras, a aquellas que no tienen trabajo o que se la están rebuscando con una pyme. Yo planteo que las medidas se tomen de una forma racional, que se haga una actualización para mejorar las tarifas y las mismas sean posibles de pagar para la gente”, señaló el mandatario.

Y agregó que “en este marco, sucede que las prestatarias de servicios no recaudan porque la gente no puede pagar, la actividad económica se para y esto no le termina sirviendo a nadie, lo que provoca un cuello de botella. Los negocios merman sus ventas y comienzan a analizar de qué prescindir o directamente cierran. A partir de esto perdemos todos”.

En cuanto a las políticas del Estado nacional, el intendente señaló que “tendrían que haber tomado otras decisiones, no deberían haber quitado las retenciones a las mineras, ni el impuesto a la riqueza, yo hubiera preferido que mantengan estas cuestiones para que no exista este déficit y que el mismo no se trate de resolver con el esfuerzo de los trabajadores a través del pago de tarifas. Recordemos que en el tema de las tarifas hay una enorme concentración en las empresas que prestan los servicios y eso no le hace bien a la dinámica productiva del país. Si a lo que ganás trabajando lo tenés que destinar a pagar tarifas, cuánto te queda para mover la economía de tu localidad”, agregó. E interrogó: “¿Cuánto podés gastar en ropa para los chicos, en útiles, o en alguna salida, si no tenés dinero?”.

“Nosotros queremos que el gobierno nacional entienda que con este plan económico esto no funciona, queremos que le vaya bien, pero tienen que rever ciertas cuestiones. Esta es una receta que ya se probó. Lo que hacen es endeudarse salvajemente y generar recortes para frenar el déficit fiscal, pero gastan en aspectos superfluos y achican en cosas esenciales, como los medicamentos, tratamientos médicos u obra pública”, evaluó.

Freyre remarcó que “mientras el mundo nos va mostrando que un país para funcionar bien debe protegerse, tratando de mantener su producción y su trabajo, nosotros hacemos lo contrario. Esto es algo que están haciendo los países del Primer Mundo, con su proteccionismo, mientras nosotros nos abrimos y generamos que se retiren recursos y que no entren los que necesitamos”.

Fuente: En Foco XXI – La Capital

