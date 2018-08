De acuerdo al relevamiento elaborado por el Instituto de Investigaciones Económicas de la entidad, la actividad disminuyó en 10 de los 11 sectores.

La producción industrial en la provincia de Santa Fe durante junio de 2018 se contrajo el 7,8% respecto al mismo mes del año pasado y acumuló en el primer semestre una retracción del 0,4% en términos interanuales.

De acuerdo al informe que elabora mensualmente el Instituto de Investigaciones Económicas de la Federación Industrial de Santa Fe la caída fue generalizada ya que afectó a diez de los once sectores relevados, que mostraron caídas importantes como el procesamiento de semillas de soja (12,5%), productos químicos (10%), caucho y plástico (11,1%), minerales no metálicos (2,9%), vehículos automóviles (20%) e industria metalmecánica (8,7%).

Según el relevamiento, el derrumbe de la industria santafesina se fundamenta “en el deterioro del poder adquisitivo tras la depreciación del peso porque impulsa los costos y reduce el consumo masivo, las restricciones crediticias y altas tasas de interés que frena la comercialización de bienes durables, las continuas subas de tarifas de servicios porque incrementa los costos de producción y el mayor volumen de productos importados”.

Respecto a los costos de producción, los precios de insumos y servicios utilizados en la industria mostraron en los doce últimos meses un alza por encima al de los precios de los productos finales. Según se destaca, el gas aumentó el 104%; los productos básicos de cobre y latón el 97%; los productos básicos de aluminio el 72%; las resinas plásticas el 68%; los aceros aleados importados el 64% y la energía eléctrica el 49%. En junio el índice de precios internos al por mayor se ubicó +6,5% frente al mes anterior y +44,1% interanual.

Con este panorama, las expectativas para el tercer trimestre de 2018 son mayormente negativas entre los empresarios industriales: el 87% de las empresas no prevé una mayor demanda interna, el 86% no espera incrementar el uso de la capacidad utilizada, el 66% no aguarda incrementar sus exportaciones, y el 90% no vaticina mayores horas de trabajo.

Por sectores

-La industria aceitera presentó por tercer trimestre consecutivo una marcada caída interanual. En junio de 2018 retrocedió el 12,5%, acumulando al cierre del primer semestre un retroceso de igual magnitud. La elaboración de aceite de soja en el sexto mes del año disminuyó 9,7% interanual y acumula la primera mitad del año una merma de 11,3% .

-La producción de biodiésel de soja mostró en cinco meses un nivel similar al año anterior. Las ventas al mercado interno por parte de empresas santafesinas, entre enero y mayo de 2018 registraron una caída del 17,8% interanual.

-La industria frigorífica bovina aumentó la faena en junio de 2018 el 4,6%, acumulando en el primer semestre un alza de 8,8% interanual.

-La faena nacional de aves enfrentó en el primer semestre de 2018 una contracción del 5% interanual. El volumen exportado durante los seis primeros meses de 2018 fue de 70,1 mil toneladas, representando una retracción de 15,6% .

-La industrialización de leche en las principales usinas durante el primer semestre de 2018 aumentó el 14,7% interanual.

-El nivel de actividad del bloque minerales no metálicos observó durante el mes de junio de 2018 una caída de 2,9% interanual.

-La industria siderúrgica mostró el primer semestre de 2018 mejores niveles de actividad. La producción de acero se incrementó el 36,5% interanual.

-La producción de automóviles registró en junio de 2018 una reducción del 20% afectada en parte por la huelga de transportistas brasileros, la baja cantidad de días hábiles y las menores ventas al mercado interno. En el primer semestre del año la actividad cayó el 5,5%. Las exportaciones en el cuatrimestre de 2018 aumentaron 20 % en valor y 8,7 % en volumen.

Empleo

El impacto de la caída de la industria se vio reflejada en el empleo. Según el informe, entre el cuarto trimestre de 2015 y el mismo período de 2017 se verificó una reducción de al menos 1.781 trabajadores asalariados en el sector privado, lo que equivale a una reducción del 1,4%. En tanto, continúa, “el 54% de las actividades fabriles disminuyeron su nivel de ocupación en 5.215 asalariados, mientras que el restante 46% incorporó 3.434 asalariados. Veinte actividades redujeron su plantel de asalariados por encima del 10% de su dotación total”.

Exportaciones

Las exportaciones de manufacturas con origen en Santa Fe, tanto agropecuarias como industriales, generaron en el primer cuatrimestre de 2018 el 90% del total de exportaciones santafesinas. Entre los productos que mostraron los mayores incrementos se destaca: carne bovina congelada (65 millones de dólares); biodiesel (41 millones de dólares); automóviles (25 millones de dólares); leche entera en polvo (19 millones de dólares); glicerol (17 millones de dólares); glicerol en bruto (15 millones de dólares). Contrariamente cayeron aceite de soja en bruto (137 millones de dólares); harina y “pellets” de la extracción del aceite de soja (125 millones de dólares) y aceite de girasol en bruto (39 millones de dólares), entre las mayores disminuciones interanuales.

