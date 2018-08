Los actuales administradores de la fábrica de cosechadoras mantuvieron una reunión en la sede del secretariado nacional de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), en Buenos Aires. Sin embargo, sólo uno de los tres accionistas actuales dijo presente.

Este lunes los actuales administradores de la fábrica de cosechadoras Vassalli, de la localidad de Firmat, mantuvieron una reunión en la sede del secretariado nacional de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), en Buenos Aires, para realizar el traspaso a la anterior propietaria, Mariana Rossi Vassalli. Así se había acordado el pasado viernes en una reunión que se realizó en la sede local del Ministerio de Trabajo santafesino con los representantes gremiales de los empleados. Sin embargo, no se llegó a ningún acuerdo. “De los tres accionistas sólo se presentó Sergio Barbero. Gastón Aguirre no se presentó pero estaría de acuerdo. No tenemos noticias de Néstor Girolami. Aparentemente no está de acuerdo en ceder sus acciones y sería un obstáculo”, expresó Miguel Carrara, abogado de la nieta del fundador de la planta.

Carrara explicó que todavía no se llegó a ningún acuerdo pero avanzaron en algunas cuestiones: dos de los accionistas, Sergio Barbero y Gastón Aguirre, estarían dispuestos a firmar.

La concreción del traspaso de acciones facilitaría que llegue un nuevo grupo inversor de la mano de Mariana Rossi Vassalli, y de esa manera, tratar de sacar adelante la fábrica. Todavía adeudan a cada uno de los 360 trabajadores cerca de 100 mil pesos.

“Es imposible gestionar apoyo o que lleguen nuevos inversionistas si no se liberan las acciones. Mariana, en su momento, no podía hacerse cargo y por eso las cedió. Ahora está tratando de recuperarlas para buscar un socio que tenga capacidad de llevar adelante la planta. Está con expectativas”, describió el letrado.

Carrara advirtió que la situación es muy delicada. “Se cortó la línea de producción. Por ejemplo, en hacer una máquina cosechadora tardan tres meses y si se corta ese mecanismo, cuando hay que llenar esa línea de producción, se necesita una fortuna. Mariana sola no puede, necesita un grupo inversor”, concluyó.

Fuente: En Foco XXI – El Ciudadano

