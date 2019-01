El fuerte del descenso es el cierre a las exportaciones. Industriales pronostican un panorama “muy complejo” para el presente año.

La producción de biodiésel en Argentina cayó 15 por ciento durante los primeros once meses del año pasado, producto del cierre a las exportaciones y la baja en las ventas internas.

Hasta noviembre de 2018 se produjeron en el país unas 2,2 millones de toneladas de biocombustible contra algo más de 2,5 millones de toneladas de 2017, durante igual período.

Los datos, aportados por la consultora IES, también reportan que ventas internas registraron una caída del 5,6% y alcanzaron 1.007,6 millones de toneladas en el acumulado de enero a noviembre.

“A pesar del beneficio impositivo (eximir del impuesto al biodiésel empleado en la generación eléctrica), no hay avances notorios en el uso de biocomustible para el uso de generación de electricidad”, indicó Alejandro Ovando, director de la consultora.

El ejecutivo también esgrimió un panorama “complejo” de cara a 2019, donde la industria de los combustibles enfrentará un “escenario crítico” por cierres de mercados externos que dejarían al rubro con “elevada capacidad ociosa”.

Está claro que la referencia es el cierre del Mercado Común Europeo por una decisión unilateral de sus componentes. Hasta el año pasado, el 91 por ciento de la producción criolla tuvo por destino al viejo continente.

En estos primeros once meses de 2018, las exportaciones sufrieron una fuerte caída de 17% en valores (U$S 914,2 millones) y 11,5% en cantidades (1,3 millones de toneladas).

“Si bien la imposición de las retenciones afecta la ganancia del negocio exportador, la fuerte devaluación del peso compensa la mayor carga tributaria”, agrega el informe de la consultora.

El precio medio de exportación en 2013 fue de U$S 920 por tonelada, bajó en 2014 a U$S 815 por tonelada y cayó nuevamente a U$S 643 en 2015. Durante 2016 se registró una recuperación y alcanzó los U$S 763 por tonelada, mientras que en 2017 volvió a caer a U$S 743. Durante el acumulado a noviembre de 2018, el precio promedio bajó a U$S 698 por tonelada.

Fuente: En Foco XXI – SL24

(Visited 5 times, 1 visits today)

Comments

comments