En 2018, hubo anuncios de inversión por un monto total de US$ 407 millones. Así lo consignó la Agencia Argentina de Inversiones, que desde 2015 elabora una mapa que da cuenta de los proyectos que se ponen en marcha por parte de sector privado en toda la Argentina.

En 2018, el monto total de inversiones anunciadas (independientemente de la periodicidad de los desembolsos), fue protagonizada por 27 compañías, con un proyecto cada una. La cifra está muy por debajo del año 2016, en el que se presentaron iniciativas por un monto de US$ 1669 millones por parte de 23 empresas, donde la principal apuesta fue la de General Motors (US$ 740 millones); y de 2017, donde la suma llegó a US$ 1500 millones, por cuenta de 43 empresas, siendo GM otra vez la principal aportante (US$ 500 millones), seguida por Central Puerto (US$ 320 millones).

En 2018, el mayor anuncio lo protagonizó Milicic. La constructora rosarina apostará fuerte a un desarrollo inmobiliario en conjunto con Transatlántica, en el que constructora será Pellegrinet.

El proyecto -Distrito Puerto Norte- implica un desembolso de US$ 100 millones, y consta de tres torres residenciales de 20 plantas, 200 departamentos de diseño, 257 cocheras, 4.000 metros cuadrados de zonas parquizadas, locales comerciales, área corporativa y oficinas.

Durante el año pasado los anuncios vinculados al sector del real state se llevaron todos lo flashes, siendo el que más anuncios de inversión realizó (US$ 209 millones), seguido por bienes industriales ( US$ 92 millones), y agroindustria ( US$ 47 millones).

Fuente: En Foco XXI – On24

(Visited 3 times, 1 visits today)

Comments

comments