La presidenta, Beatriz Tourn, si bien representa a Chaco es nacida en Avellaneda, en el norte provincial. En tanto, la secretaria general es María de los Ángeles Moyano, de Santa Fe. Un sector en pleno crecimiento en todo el territorio nacional.

Con delegadas de las 23 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, días pasados se llevó a cabo la Asamblea General de Mujeres Empresarias de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (Came) a fin de elegir la nueva comisión directiva del sector. Para comenzar, Beatriz Tourn presentó el informe de gestión 2017-2018. Entre las acciones más destacadas mencionó la elaboración de un reglamento interno, la fijación de un plan estratégico, la incorporación del sector al estatuto de la entidad, el acceso de más mujeres en altos cargos directivos en entidades y la participación exponencial en máximos organismos mundiales referidos a la mujer como ONU Mujeres y W20.



El acto contó con la presencia del secretario general de Came, José Bereciartúa, quien en línea con el sentido de transparencia y claridad en las acciones de Came en esta etapa realizó la certificación de las credenciales, destacando el espíritu federal de la convocatoria, informaron desde la entidad mediante un comunicado de prensa.



Al haberse presentado una única lista encabezada por Beatriz Tourn, la dirigente -nacida en Avellaneda, departamento General Obligado, y formada en Resistencia, Chaco- resultó reelecta renovando su mandato como presidente de Mujeres Came, como reconocimiento a la gran labor realizada.



De esta manera, la nueva conducción quedó conformada de la siguiente manera:





– Presidente: Beatriz Tourn – Federación Económica del Chaco (Fechaco).

– Vicepresidente 1°: María Laura Teruel – Federación Económica de la Provincia de Buenos Aires (Feba).

– Vicepresidente 2°: Marilina Henninger – Cámara de Comercio, Industria y Producción de Río Grande (Ccip).

– Vicepresidente 3°: Gisela Santalucía – Federación Económica de la Provincia de Córdoba (Fedecom).

– Vicepresidente 4°: Leticia Espinosa – Confederación Económica de Misiones (CEM).

– Secretaria General: María de los Ángeles Moyano – Integrante de la Comisión Directiva del Centro Comercial de Santa Fe y representante de la Federación de Centros Comerciales de la Provincia de Santa Fe (Fececo).



Tras la elección, el presidente de Came, Gerardo Díaz Beltrán, se hizo presente en la sala para felicitar y desearle la mejor de las gestiones a la nueva comisión. Seguidamente, las dirigentes electas informaron sobre sus propuestas para la gestión 2019-2021, basada en los mismos tres ejes que la gestión anterior:





– representación: confección de newsletter semanal y una revista digital anual. Realización de foros a fin de fortalecer el aporte de la mujer en proyectos que breguen por su posicionamiento en los ámbitos políticos, académicos, dirigenciales, sociales e institucional.





– vinculación: participación en misiones comerciales y rondas de negocios. Creación de padrón de empresarias Mecame. Realización de plenarios anuales a fin de definir pautas y procedimientos de trabajo para el funcionamiento y desarrollo de las acciones.





– potenciación: mentoreo a nuevas empresarias. Capacitaciones con enfoques de género. Organizar un “Argentina se Prende” logrando la participación de todo el país.



Para finalizar, cada referente provincial tuvo la oportunidad de presentarse y exponer sobre sus actividades dentro de cada entidad. Cabe destacar que Mecame trabaja activamente a lo largo y a lo ancho del país, un esfuerzo alcanzado por esta gestión.

