La comuna del departamento Castellanos bajó a tierra el programa nacional y lo lanzó para sus ciudadanos. Ya son siete los comercios adheridos y el plan ofrece casi 20 artículos.

La comuna de San Vicente lanzó una propuesta social contextualizada en la situación económica actual que atraviesa el país. Y con el foco puesto en el bolsillo de los ciudadano, diagramó un programa que luego se lo presentó a comerciantes de la cuidad. Se trata de un plan de Precios Cuidados a nivel local, donde ya son siete los locales adheridos para ofrecer comestibles y artículos de limpieza a bajo costo. En total, existen 18 productos disponibles y no descartan extender el plan a otros rubros.



“En la ciudad capitalina existe un proyecto llamado el Ofertón, donde durante algunos días hay descuentos. También tomamos el ejemplo de lo que implementaron en otros puntos de nuestro territorio santafesino”, destacó el secretario de Producción del Ejecutivo, Ariel Bauducco.



La situación económica fue unos de los motores que movilizó al presidente comunal, Gonzalo Aira, para impulsar el programa Precios Cuidados San Vicente. “La respuesta de los comercios fue positiva. La comisión comunal observó un fuerte aumento de los precios y que los denominados “cuidados” a nivel Nación no desembarcaban en la localidad”. Además -agregó el funcionario- “se tomó el ejemplo de otras ciudades que promovían esta iniciativa y se tomó la decisión de convocar a los supermercadistas locales para hacer algo similar. De ahí surgió la idea de 18 productos de consumo masivo. Nosotros nos ocupamos de confeccionar la cartelería para identificar a los comercios adheridos al programa, de la difusión y el control para el cumplimiento de todo”, destacó Bauducco.



Con la apertura aún vigente y abierta para sumar más comerciantes a la movida, desde el Ejecutivo sanvicentino apuntan a abrir el mercado y llegar a otros rubros. “Hay interesados de otro sector, como el vinculado a la venta de pollo, que no puede ingresar porque no se dedica a la venta de esos artículos”.



Desde el Ejecutivo deslizaron que el único requisito para la adhesión de los comercios es que se encuentren habilitados e inscriptos en la Comuna. “Lo que le exigimos es que mantengan los precios durante el tiempo que dure el programa”. Acto seguido, el funcionario de la cartera de Producción se encargó de enfatizar que los productos incluidos dentro de esta propuesta no son aquellos de primeras marcas, aunque se trata de artículos “de calidad” con un bajo costo de venta en los supermercados adheridos a la iniciativa.



Sin fecha de vencimiento





Desde la Secretaría de Producción de la Municipalidad de San Vicente explicaron que si bien la iniciativa recién comenzó y está bien fresca, no tiene un plazo de caducidad. “Vamos a ir viendo cómo avanza, la respuesta de los vecinos y lógicamente la evaluación de los comercios. Esperemos que esto pueda sostenerse en el tiempo y que sea favorable para la comunidad en su totalidad, sobre todo por el momento económico que atraviesa el país”, adelantó Bauducco.



Tras encuentros entre el presidente comunal y representantes de comercios locales, la iniciativa se fue gestando hasta ponerse en marcha. Y tras recibir el ok de los comerciantes que fueron parte inicial de la movida, comenzaron a abrir la invitación al resto de la comunidad. Por eso se esperanzan con sumar un mayor número de negocios.



¿Se viene el pollo cuidado?





Si bien desde el inicio fueron siete los comercios que se adhirieron al programa brindado precios cuidados en productos alimenticios y artículos de limpieza, la idea pensada por la Comuna despertó el interés de otros rubros. “Se comunicó con nosotros un comerciante de la localidad que tiene una pollería para ver la posibilidad de sumarse al programa. Estamos abiertos a quienes tengan ganas de acompañar la iniciativa”, destacaron desde la Secretaría de Producción comunal.



Imitando buenas iniciativas



Si bien la idea de impulsar el programa Precios Cuidados nació en el seno de la comuna, la iniciativa fue tomada desde otros puntos del territorio provincial. El presidente comunal sanvicentino tuvo la visión de bajar los ejemplos y replicar las propuestas ya en marcha. Y fundamentalmente hizo foco en dos planes puntuales. “En la ciudad capitalina existe un proyecto llamado el Ofertón, donde durante algunos días hay descuentos. También tomamos el ejemplo de lo que sacó Totoras, y si bien no hablamos con ninguno de los funcionarios municipales, leímos varios artículos donde tomamos ese ejemplo para ver su funcionamiento”, destacó el funcionario comunal.



En 2018, el Municipio de Totoras había implementado este programa por segunda vez. Ya lo había puesto en práctica años atrás, y el año pasado decidió reactivarlo nuevamente considerando el contexto económico nacional.



La diferencia con lo implementado en San Vicente fue que en esta localidad ubicada en el departamento Iriondo los productos incluidos en Precios Cuidados estaban enmarcados en la conformación de un bolsón con artículos alimenticios y de limpieza. En aquel momento, las propuestas se comercializaban a un precio de $ 170 y $ 180, dependiendo de la cantidad y tipo de productos.

Fuente: En Foco XXI – Mirador Provincial

